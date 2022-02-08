Разработать новый дизайн для подарочных сертификатов

Дизайн продукцииЗавершен1 заявка67 просмотров
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Добрый день!

Нужно сделать макеты сертификатов в общем стиле компании (ориентируемся по Инстаграмму, группе в ВК, сайту)

Сертификаты будут двухсторонние:

Лицевая сторона - изображение, надпись «Подарочный сертификат на игру для … человек», логотип Линия Огня

Обратная сторона - описание как использовать сертификат:

  • Подарочный сертификат дает право на бесплатную игру в Лазертаг клубе «Линия Огня» для ХХ участника/участников
  • Подарочный сертификат также можно использовать на сборных играх клуба;
  • При использовании оригинал подарочного сертификата передаётся инструктору клуба
  • Номинал сертификата необходимо использовать единовременно;
  • Компенсация неиспользованной части сертификата не производится;
Чтобы воспользоваться сертификатом и заказать игру позвоните нам по телефону +7914

Сертификат действителен в течении 6 месяцев

Здесь же свободное поле куда мы рукой впишем № сертификата при продаже

Должны быть следующие номиналы сертификатов:

  • На 1 человека
  • На 4 человек
  • На 8 человек
  • На 12 человек
Размер сертификата - А6 (1/4 от А4)

Ссылки на группы:

IG: https://www.instagram.com/liniya_ognya_lazertag/

VK: https://vk.com/linefire75

http://www.linefire.ru/

Прошу сообщить готовы ли взяться за данный заказ, сроки и стоимость выполнения работы

2 года назад
Sergey75
Сергей 
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$40
3 дня
Работа выполнена качественно и в срок, оперативная обратная связь и доработка макетов. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата без промедлений. Мои рекомендации!
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