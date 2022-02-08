Разработать новый дизайн для подарочных сертификатов

Добрый день!

Нужно сделать макеты сертификатов в общем стиле компании (ориентируемся по Инстаграмму, группе в ВК, сайту)

Сертификаты будут двухсторонние:

Лицевая сторона - изображение, надпись «Подарочный сертификат на игру для … человек», логотип Линия Огня

Обратная сторона - описание как использовать сертификат:

Подарочный сертификат дает право на бесплатную игру в Лазертаг клубе «Линия Огня» для ХХ участника/участников

Подарочный сертификат также можно использовать на сборных играх клуба;

При использовании оригинал подарочного сертификата передаётся инструктору клуба

Номинал сертификата необходимо использовать единовременно;

Компенсация неиспользованной части сертификата не производится;

Чтобы воспользоваться сертификатом и заказать игру позвоните нам по телефону +7914

Сертификат действителен в течении 6 месяцев

Здесь же свободное поле куда мы рукой впишем № сертификата при продаже

Должны быть следующие номиналы сертификатов:

На 1 человека

На 4 человек

На 8 человек

На 12 человек

Размер сертификата - А6 (1/4 от А4)

Ссылки на группы:

IG: https://www.instagram.com/liniya_ognya_lazertag/

VK: https://vk.com/linefire75

http://www.linefire.ru/

Прошу сообщить готовы ли взяться за данный заказ, сроки и стоимость выполнения работы