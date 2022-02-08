Разработать новый дизайн для подарочных сертификатов

[b]Задача[/b]: разработка визуальной концепции рекламной кампании по набору персонала для сети супермаркетов «ДА!», в новые и существующие супермаркеты. https://market-da.ru/ [b] Важно учесть:[/b] рекламная кампания по набору персонала должна отличаться от других работодателей в области ритейла (Пятерочка, ...
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Добрый день!
Нужно сделать макеты сертификатов в общем стиле компании (ориентируемся по Инстаграмму, группе в ВК, сайту)
Сертификаты будут двухсторонние:
Лицевая сторона - изображение, надпись «Подарочный сертификат на игру для … человек», логотип Линия Огня
Обратная сторона - описание как использовать сертификат:
- Подарочный сертификат дает право на бесплатную игру в Лазертаг клубе «Линия Огня» для ХХ участника/участников
- Подарочный сертификат также можно использовать на сборных играх клуба;
- При использовании оригинал подарочного сертификата передаётся инструктору клуба
- Номинал сертификата необходимо использовать единовременно;
- Компенсация неиспользованной части сертификата не производится;
Сертификат действителен в течении 6 месяцев
Здесь же свободное поле куда мы рукой впишем № сертификата при продаже
Должны быть следующие номиналы сертификатов:
- На 1 человека
- На 4 человек
- На 8 человек
- На 12 человек
Ссылки на группы:
IG: https://www.instagram.com/liniya_ognya_lazertag/
Прошу сообщить готовы ли взяться за данный заказ, сроки и стоимость выполнения работы
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