В СЭД ТЕЗИС есть встроенный процесс«Ознакомление». При ознакомлении ознакомляющемуся отправляется электронноеписьмо, в котором приводится ссылка на зарегистрированный документ. Необходимо чтобы вместо ссылки назарегистрированный документ отосланное письмо содержало приложенный к ...
Техническое задание на разработку десктопной ERP
Задача
Приветствую!
Требуется по примеру написать ТЗ на проект 1в1.
Исполнение проекта пока десктопное, связанное с сервером поставщика.
Учётная ERP.
Если есть что-то готовое на тему автозапчастей+автосервисов - готовы рассмотреть к приобретению.
Обязательные требования
Расширенное текстовое описание без технических подробностей.
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