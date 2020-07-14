Лаунчер на C#

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок639 просмотров

Есть не сложный лаунчер для запуска игры, написанный в 2014 году. Не пользовался им 5 лет. Сейчас запускаю выдает ошибку. Нужно разобраться и устранить ошибку. Учитывая, что лаунчер не большой и кода не много, предполагаю, что займёт не много времени.

Указывайте в ответе бюджет и готовность приступить к работе сегодня.

5 лет назад
easyms
Андрей 
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25 отзывов(-2)
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