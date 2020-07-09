основная суть задачи в том чтобы разработать простейшую программу для cli linux, которая будет распознавать человека по фото из базы фотографий(пока просто в папке) на основе opencv программа на C++
Построение графиков по данным Blockchain API. www.blockchain.com
требуется бот для построения графика : поступления (зелёная линия)+ снятия(красная линия ) по криптокошельку BTC (номер кошелька переменная)
время- переменная (час, день ,неделя) ,глубина истории максимально возможная.
Заявки фрилансеров
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