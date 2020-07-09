Написать парсер Яндекс Такси

Здравствуйте,

Необходимо написать парсер, который сможет парсить данные водителей Яндекс Такси. То есть программа имитирует заказ, водитель принимает заказ, программа отказывается от заказа и записывает данные о водителе в базу.

Должна быть возможность парсить по разным городам и странам, где есть Яндекс Такси.

На чем писать, смотрите сами, главное получить результат.