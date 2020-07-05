Программное обеспечение для получения выписок с сайта ЕГРН.

Сайт: rosreestr.ru/

Результат: программа, которая обеспечивает получение выписок (документов) в формате .pdf

Задачи:

1. обеспечить возможность вносить множество кадастровых номеров;

2. расшифровка полученных документов с сайта ЕГРН;

3. выгрузка на локальный или веб-сервер документов в формате .pdf;

4. создать простой интерфейс для работы.

Примечание: на сайте есть Recaptcha и пауза в несколько минут между запросами.

Описание процесса получения и расшифровки одного документа в приложении.

Ключ для работы с сайтом от личного кабинета предоставим.