Задача: программа "Строковый калькулятор"Описание:Создайте консольное приложение "Строковый калькулятор". Приложение должно читать из консоли введенные пользователем строки, числа, арифметические операции проводимые между ними и выводить в консоль результат их выполнения.Требования: Калькулятор умеет выполнять операции сложения строк, ...
Пере собрать программку под raspberry
Есть небольшая программка созданная на C++ qtcreator 5.15. Необходимо Пере собрать её под raspberry.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется специалист, умеющий создать искусственные нейронные сети под различные прикладные задачиЗакрыт5 лет назад
Необходима мобильная приложения для ТВ ( бегущая строка, объявление) могла принимать.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть такие данные https://docs.google.com/spreadsheets/d/16z0xfE2QW8d5-8PXRdq64Uh8_3a8-hQuPDyKjvc4rwQ/edit?usp=sharing Необходимо: 1. В столбце В оставить данные относящиеся только к ФИО, прочие данные перенести в столбец О, если они касаются должности, отдела и т.п. Остальные данные перенести в столбец ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Язык DelphiДан текстовый файл f1.txt, содержащий несколько строк произвольноготекста. Разработать проект, включающий меню. С помощью менюосуществить следующие действия. Распечатать на форме файл f1.txt (любой).Перенести в новый файл f2.txt те строки исходного файла, которые содержатслово, заданное ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $750
Цель работы— разработка 2-х утилит для кодирования/декодирования данных. 1-я утилита«producer»получает на вход zip– файл,разбивает его на части определённого размера, формирует для каждой части QR-код в виде файла изображения и записывает последовательность изображений в видеофайл ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется складская программа с интеграцией Wildberries Задача: Чтобы в складскую программу уходила информация из вайлдбериса о том – какие товары были проданы , в каком количестве, за какой период, остатки на складе Вайлдберис, остатки ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $25
Тз во вложение. Нужно сделать оперативно. Бюджет обсуждаем.Закрыт5 лет назад
При переходе сделки на этап "Записан на прием" по воронке продаж в amoCRM в Ident создаётся карточка пациента с данными из amoCRM (ФИО, номер телефона и дата рождения). ТЗ пришлю в личные сообщения. ...Закрыт5 лет назад
Добрый день. Нужно написать программу на c (c++) которая будет искать заданную последовательность байтов в памяти процесса. или во всей памяти компьютера. система – windows (8,10) среда ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 лет назад