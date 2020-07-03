Обработка данных

Есть такие данные https://docs.google.com/spreadsheets/d/16z0xfE2QW8d5-8PXRdq64Uh8_3a8-hQuPDyKjvc4rwQ/edit?usp=sharing

Необходимо:

1. В столбце В оставить данные относящиеся только к ФИО, прочие данные перенести в столбец О, если они касаются должности, отдела и т.п. Остальные данные перенести в столбец комментарий.

2. Столбец Е идентичен столбцу В

3. В столбце F, все телефоны привести к формату +КОД_СТРАНЫ КОД_ГОРОДА НОМЕР_ТЕЛЕФОНА если есть добавочный то добавить его к номеру в формате ДОБ. ХХХХ

Емейлы проверить на соответствие стандартному формату. Если в ячейке указано несколько номеров, то необходимо ниже добавить новую строку и перенести в нее номер. Все прочие данные по новой строке должны быть идентичны исходной строке. Так же поступить с емэйлами. В итоге одна строка - один номер или емэйл. Данные не несущие адекватную информацию удаляются. Если в номере содержится информация о должности или компании, то она переносится в столбец должность. Прочая полезная информация переносится в комментарий.

4. Столбцы G и H должны по смыслу соответствовать столбцу F

5. В столбце L оставить данные относящиеся только к названию компании, прочие данные должны быть перенесены в столбец должность, либо комментарий в соответствии со смыслом этой прочей информации.

6. Столбец M идентичен столбцу L

Все пустые столбцы тоже будут содержать данные, но их обрабатывать не нужно.

Данный файл приведен для образца, информация в нем искажена, но он содержит все возможные варианты написания информации и примерно соответствует объему исходника.

Нужен скрипт, или программа, или обработка, или макрос... назовите это как угодно, но мне необходимо, образно выражаясь, нажать кнопку и получить результат. Ну или десять кнопок))), но чтобы не обрабатывать все это построчно вручную. В общем жду конкретных предложений как по способам реализации так и по стоимости работы. Детали задания будут обсуждаться дополнительно.