Поиск байтов в памяти windows

Добрый день.

Нужно написать программу на c (c++) которая будет искать заданную последовательность байтов в памяти процесса.

или во всей памяти компьютера.

система – windows (8,10)

среда – предпочтительно qt, .NET обсуждаемо

массив задаётся в самой программе виде простого массива 10 байт

Если не задан параметр – программа выводит список процессов.

Если задан параметр – имя процесса – программа ищет в памяти процесса массив и выводит с консоль адрес совпадения

Если задан параметр FULL – программа ищет во всей памяти

Программа должна уметь искать во всей памяти без исключений (точно не знаю, но слышал что бывают изолированные процессы и в них тоже должен производится поиск)

Так как программа запускается под windows скорее всего должно использоваться API системы для доступа к памяти.

Желательно, чтобы программа как то сигнализировала процесс поиска (progress bar или % поиска)

Программа должна быть предоставлена в исходниках. Оформление не требует, программа должна быть выполнена в виде прототипа для дальнейшей интеграции в проект (это не забота исполнителя)

проверка программы. Запускаем notepad и пишем строку. Запускаем программу и видем найденную строку в памяти.