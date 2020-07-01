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Поиск байтов в памяти windows
Добрый день.
Нужно написать программу на c (c++) которая будет искать заданную последовательность байтов в памяти процесса.
или во всей памяти компьютера.
система – windows (8,10)
среда – предпочтительно qt, .NET обсуждаемо
массив задаётся в самой программе виде простого массива 10 байт
Если не задан параметр – программа выводит список процессов.
Если задан параметр – имя процесса – программа ищет в памяти процесса массив и выводит с консоль адрес совпадения
Если задан параметр FULL – программа ищет во всей памяти
Программа должна уметь искать во всей памяти без исключений (точно не знаю, но слышал что бывают изолированные процессы и в них тоже должен производится поиск)
Так как программа запускается под windows скорее всего должно использоваться API системы для доступа к памяти.
Желательно, чтобы программа как то сигнализировала процесс поиска (progress bar или % поиска)
Программа должна быть предоставлена в исходниках. Оформление не требует, программа должна быть выполнена в виде прототипа для дальнейшей интеграции в проект (это не забота исполнителя)
проверка программы. Запускаем notepad и пишем строку. Запускаем программу и видем найденную строку в памяти.
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