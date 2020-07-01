ПО для скачивания подписчиков Instagram аккаунта

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  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок863 просмотра

Необходимо разработать ПО, получающее полный список подписчиков из перечня аккаунтов Instagram.

1) На входе программа получает список Instagram аккаунтов (ориентировочно до 1000) из файла настроек. Список аккаунтов будет загружаться из Google таблицы.

2) На выходе программа должна:

- скачать по каждому аккаунту список его подписчиков (раз в сутки)

- залить полученные данные (список подписчиков - имя + url аккаунта) в Google таблицы (1 аккаунт - 1 файл). Название файлов по маске: Дата, Время, Имя аккаунта.

Предлагайте варианты ПО, срок разработки и стоимость такого ПО.

5 лет назад
spartanez1
Сергей 
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