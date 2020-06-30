Программа для удаленного управления usb-модемами

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Закрыт6 заявок1314 просмотров

Используемые модемы - Huawei E3372.

Используемая ОС - любая, на выбор исполнителя.

Нужна программа, которая будет:

  • При запуске ОС инициализировать все подключенные модемы;
  • При получении смс отправлять запрос по http (либо писать в удаленную MySQL). Подробности отправки и варианты настроек обсуждаются с исполнителем;
  • Мониторить удаленную MySQL на наличие исходящих смс / AT-команд / USSD-запросов. Если есть исходящие смс или команды - выполнять их, а результат записывать в удаленную базу.
  • Если по какой-то причине модем отвалился, то перезапустить его. Если не получилось - сообщить по http или записать в базу.
MySQL
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