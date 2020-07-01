Нужна помощь в написании программы для рендеренга модели

Нужна помощь в написании программы для 3D рендеренга на c++ и openGL. Нужно сделать загрузку stl моделей , поработать с камерой, сделать возможность рисовать простые фигуры.Вот ссылка на программу https://yadi.sk/d/p-zD-HM4F1fT_Q. Работаю в visual studio c использованием интегратора qt.

Необходима загрузка stl моделей, доделать работу камеры: сделать нормальное вращение, приближение конкретной точки, а не центральной; написать функцию преобразования экранных координат в мировые и наоборот, рисование базовых фигур с помощью мыши.