Работа по исследованию нейронных сетей

Имеется готовые модели, требуется дальнейшее описание проекта!

От вас требуется знание английского языка и базовые знания Machine Learning.

Тема: Forecasting currency exchange between US dollar and Kazakh tenge using Neural Networks with Time series

Суть работы заключается в написании reference для работы. Сама работа уже готова, в ней я сравниваю Arima, Sarima, Holt-Winters и нейронную сеть.

Теперь требуется описать литературу/ исследования/ научные журналы использованные для выполнения работы

Пример в pdf файле, секция 2, Literature review: https://yadi.sk/d/qGoHzgv9hT5H4w

Здесь сам проект: https://yadi.sk/d/n-mNFOjm_w2KpA

Здесь похожие проекты: https://yadi.sk/d/Qvof6dW1VbB3Vw