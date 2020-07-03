Язык Делфи

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок1125 просмотров

Язык DelphiДан текстовый файл f1.txt, содержащий несколько строк произвольноготекста. Разработать проект, включающий меню. С помощью менюосуществить следующие действия. Распечатать на форме файл f1.txt (любой).Перенести в новый файл f2.txt те строки исходного файла, которые содержатслово, заданное пользователем. Найти сумму всех чисел, встретившихся вВыход. Файл f1.txt подготовить в любом текстовом редакторе.

Delphi
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