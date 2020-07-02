Используемые модемы - Huawei E3372. Используемая ОС - любая, на выбор исполнителя. Нужна программа, которая будет: При запуске ОС инициализировать все подключенные модемы;При получении смс отправлять запрос по http (либо писать ...
Программа для склада с интеграцией Wildberries
Требуется складская программа с интеграцией Wildberries
Задача:
Чтобы в складскую программу уходила информация из вайлдбериса о том – какие товары были проданы , в каком количестве, за какой период, остатки на складе Вайлдберис, остатки товара на складе.
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