Разработка виджета для передачи данных из amoCRM в Ident

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок267 просмотров

При переходе сделки на этап "Записан на прием" по воронке продаж в amoCRM в Ident

создаётся карточка пациента с данными из amoCRM (ФИО, номер телефона и дата

рождения). ТЗ пришлю в личные сообщения. Желательно укажите цену и сроки

AmoCRM
5 лет назад
uwubunny
Игорь 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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