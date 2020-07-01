Разработка виджета для передачи данных из amoCRM в Ident

При переходе сделки на этап "Записан на прием" по воронке продаж в amoCRM в Ident

создаётся карточка пациента с данными из amoCRM (ФИО, номер телефона и дата

рождения). ТЗ пришлю в личные сообщения. Желательно укажите цену и сроки