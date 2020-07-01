Нейронные сети

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Закрытнет заявок192 просмотра

Требуется специалист, умеющий создать искусственные нейронные сети под различные прикладные задачи

5 лет назад
Grandbank
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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