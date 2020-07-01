Есть такие данные https://docs.google.com/spreadsheets/d/16z0xfE2QW8d5-8PXRdq64Uh8_3a8-hQuPDyKjvc4rwQ/edit?usp=sharing Необходимо: 1. В столбце В оставить данные относящиеся только к ФИО, прочие данные перенести в столбец О, если они касаются должности, отдела и т.п. Остальные данные перенести в столбец ...
Создать мобильный приложения
Необходима мобильная приложения для ТВ ( бегущая строка, объявление) могла принимать.
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