Программа "Строковый калькулятор"

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Завершен6 заявок1358 просмотров

Задача: программа "Строковый калькулятор"Описание:Создайте консольное приложение "Строковый калькулятор". Приложение должно читать из консоли введенные пользователем строки, числа, арифметические операции проводимые между ними и выводить в консоль результат их выполнения.Требования:

  • Калькулятор умеет выполнять операции сложения строк, вычитания строки из строки, умножения строки на число и деления строки на число: "a" + "b", "a" - "b", "a" * b, "a" / b. Данные передаются в одну строку(смотрите пример)! Решения, в которых каждая строка, число и арифмитеческая операция передаются с новой строки считаются неверными.
  • Значения строк передаваемых в выражении выделяются двойными кавычками.
  • Результатом сложения двух строк, является строка состоящая из переданных.
  • Результатом деления строки на число n, является строка в n раз короче исходной (смотрите пример).
  • Результатом умножения строки на число n, является строка, в которой переданная строка повторяется ровно n раз.
  • Результатом вычитания строки из строки, является строка, в которой удалена переданная подстрока или сама исходная строка, если в нее нет вхождения вычитаемой строки (смотрите пример).
  • Калькулятор должен принимать на вход числа от 1 до 10 включительно, не более. И строки длинной не более 10 символов. Если строка, полученная в результате работы приложения длинее 40 симовлов, то в выводе после 40 символа должны стоять три точки (...)
  • Калькулятор умеет работать только с целыми числами.
  • Первым аргументом выражения, подаваемого на вход, должна быть строка, при вводе пользователем выражения вроде 3 + "hello", калькулятор должен выбросить исключение и прекратить свою работу.
  • При вводе пользователем неподходящих чисел, строк или неподдерживаемых операций (например, деление строки на строку) приложение выбрасывает исключение и завершает свою работу.
  • При вводе пользователем выражения, не соответствующего одной из вышеописанных арифметических операций, приложение выбрасывает исключение и завершает свою работу.
Пример работы программы:Input:"100" + "500"Output:"100500"Input:"Hi World!" - "World!"Output:"Hi "Input:"Bye-bye!" - "World!"Output:"Bye-bye!"Input:"Java" * 5Output:"JavaJavaJavaJavaJava"Input:"Example!!!" / 3Output:"Exa"Принципы оценки работы:Обратите внимание на принципы ООП, постарайтесь разбить программу на логические классы. Решения, в которых весь код программы находится в одном классе будут низко оценены. Продемонстрируйте своё умение в работе с разными синтаксическими конструкциями, не забудьте про исключительные ситуации, при которых выполнение программы невозможно из-за некорректных входных данных.
Java
5 лет назад
Rebarun
Игорь 
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4 года назад

Выбранный исполнитель

ngud
47 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Спасибо за работу! Качественно и в срок. Самое главное цены!!! Настоящий специалист!!!
Четкая постановка задачи.

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Дарья
 
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