Создать консольное приложение “Калькулятор” на Java.

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Приложение должно читать из консоли введенные пользователем арифметические операции и выводить в консоль результат их выполнения.

Требования:

1) Калькулятор умеет выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления с двумя числами: a + b, a - b, a * b, a / b. Данные передаются в одну строку (смотрите пример)! Решения, в которых каждое число и арифметическая операция передаются с новой строки считаются неверными.

2) Калькулятор умеет работать как с арабскими (1,2,3,4,5…), так и с римскими (I,II,III,IV,V…) числа.

3) Калькулятор должен принимать на вход числа от 1 до 10 включительно, не более. На выходе числа не ограничиваются по величине и могут быть любыми.

4) Калькулятор умеет работать только с целыми числами.

5) Калькулятор умеет работать только с арабскими или римскими цифрами одновременно, при вводе пользователем строки вроде 3 + II калькулятор должен выбросить исключение и прекратить свою работу.

6) При вводе пользователем неподходящих чисел приложение выбрасывает исключение и завершает свою работу.

7) При вводе пользователем строки не соответствующей одной из вышеописанных арифметических операций приложение выбрасывает исключение и завершает свою работу.

Пример работы программы:

Input:

1 + 2

Output:

3

Input:

VI / III

Output:

II

Java
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