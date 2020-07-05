win 10 - сделать в ней принтер сетевым, не добавляется. связь через телеграм, дам доступ через тим
Создать консольное приложение “Калькулятор” на Java.
Приложение должно читать из консоли введенные пользователем арифметические операции и выводить в консоль результат их выполнения.
Требования:
1) Калькулятор умеет выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления с двумя числами: a + b, a - b, a * b, a / b. Данные передаются в одну строку (смотрите пример)! Решения, в которых каждое число и арифметическая операция передаются с новой строки считаются неверными.
2) Калькулятор умеет работать как с арабскими (1,2,3,4,5…), так и с римскими (I,II,III,IV,V…) числа.
3) Калькулятор должен принимать на вход числа от 1 до 10 включительно, не более. На выходе числа не ограничиваются по величине и могут быть любыми.
4) Калькулятор умеет работать только с целыми числами.
5) Калькулятор умеет работать только с арабскими или римскими цифрами одновременно, при вводе пользователем строки вроде 3 + II калькулятор должен выбросить исключение и прекратить свою работу.
6) При вводе пользователем неподходящих чисел приложение выбрасывает исключение и завершает свою работу.
7) При вводе пользователем строки не соответствующей одной из вышеописанных арифметических операций приложение выбрасывает исключение и завершает свою работу.
Пример работы программы:
Input:
1 + 2
Output:
3
Input:
VI / III
Output:
II
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 лет назад
1. Добавить возможность граба по ключевым словам. Чтобы софт забирал только те посты, где есть ключевые слова ( если есть возможность сделать - то еще и смайлики ) 1.1. Если есть такая возможность, то ...Закрыт5 лет назад
- $20
Мне нужна программа( речеовой синтезатор) способный имитировать любой голос (видео-пример https://www.youtube.com/watch?v=dKvJHzBXS4E ). Весь исходный материал/инструкции на яндекс диске ,обязательно изучите материал перед тем как начать работу. Обязательные навыки: Python. Все файлы ...Закрыт5 лет назад
Здравствуйте мне нужно взять исходники любого старого майнера и переписать в нем: 1) Гуи полностью переделать чтобы видно было что это уникальный софт. Возможно даже добавить картинку на задний план 2) Чтобы на ...Закрыт5 лет назад
Есть небольшая программка созданная на C++ qtcreator 5.15. Необходимо Пере собрать её под raspberry.Закрыт5 лет назад
Задача: программа "Строковый калькулятор"Описание:Создайте консольное приложение "Строковый калькулятор". Приложение должно читать из консоли введенные пользователем строки, числа, арифметические операции проводимые между ними и выводить в консоль результат их выполнения.Требования: Калькулятор умеет выполнять операции сложения строк, ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется специалист, умеющий создать искусственные нейронные сети под различные прикладные задачиЗакрыт5 лет назад
Необходима мобильная приложения для ТВ ( бегущая строка, объявление) могла принимать.Закрыт5 лет назад
Есть такие данные https://docs.google.com/spreadsheets/d/16z0xfE2QW8d5-8PXRdq64Uh8_3a8-hQuPDyKjvc4rwQ/edit?usp=sharing Необходимо: 1. В столбце В оставить данные относящиеся только к ФИО, прочие данные перенести в столбец О, если они касаются должности, отдела и т.п. Остальные данные перенести в столбец ...Закрыт5 лет назад
Язык DelphiДан текстовый файл f1.txt, содержащий несколько строк произвольноготекста. Разработать проект, включающий меню. С помощью менюосуществить следующие действия. Распечатать на форме файл f1.txt (любой).Перенести в новый файл f2.txt те строки исходного файла, которые содержатслово, заданное ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт5 лет назад