Написать программу(речевой синтезатор)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок499 просмотров

Мне нужна программа( речеовой синтезатор) способный имитировать любой голос (видео-пример https://www.youtube.com/watch?v=dKvJHzBXS4E ). Весь исходный материал/инструкции на яндекс диске ,обязательно изучите материал перед тем как начать работу.

Обязательные навыки: Python.

Все файлы для скачивания: yadi.sk/d/z9MH5_VCwrcZ6Q

Python
5 лет назад
guest_15939606854034
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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