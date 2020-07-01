Здравствуйте мне нужно взять исходники любого старого майнера и переписать в нем:

1) Гуи полностью переделать чтобы видно было что это уникальный софт. Возможно даже добавить картинку на задний план

2) Чтобы на вирус тотале было не больше 4-5 детектов

3) Изменить название майнера на моё

4) Чтобы он работал

Пример указал там всё очень серьезно можно сделать чуть по проще)