1. Добавить возможность граба по ключевым словам. Чтобы софт забирал только те посты, где есть ключевые слова ( если есть возможность сделать - то еще и смайлики ) 1.1. Если есть такая возможность, то ...
Laser jet 1018 + keenetic сделать принтер сетевым
win 10 - сделать в ней принтер сетевым, не добавляется. связь через телеграм, дам доступ через тим
Заявки фрилансеров
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