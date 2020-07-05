Мне нужна программа( речеовой синтезатор) способный имитировать любой голос (видео-пример https://www.youtube.com/watch?v=dKvJHzBXS4E ). Весь исходный материал/инструкции на яндекс диске ,обязательно изучите материал перед тем как начать работу. Обязательные навыки: Python. Все файлы ...
Доделать граббер C# постов из групп вк в тг канал
1. Добавить возможность граба по ключевым словам. Чтобы софт забирал только те посты, где есть ключевые слова ( если есть возможность сделать - то еще и смайлики )
1.1. Если есть такая возможность, то сделать так, чтобы к каждой добавленной группе в вк можно было добавить свои определенные ключевые слова.
2. Добавить фильтр нежелательных слов. Если софт видит, что в посте есть стоп слова - то исходя из пункта 1 - он удаляет слова, которые есть в этом фильтре и закидывает в тг.
2.1. Фильтр других ссылок. Не знаю, так доскональна не смотрел, может уже это и есть, но все же напишу. Чтобы удалял все другие ссылки , кроме ссылок на товары.
3. Сделать работу софта в реальном времени. Т.е. он начинает грабить только те посты, которые появились после его запуска. Ну по сути реализовать автономность, чтобы закинул его на вдс, включил и забыл).
Сам софт прикладываю к посту
Цену укажите свою, поставил такую, чтобы опубликовать тз
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