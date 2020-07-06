Парсинг на с++

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Закрыт2 заявки842 просмотра

есть данные в сети:

например http://space-weather.ru/api/ion/data/25601960.html

там по таблица html где разложены значения, это необходимо спарсить средствами с++, qt (до 5.10) или библиотеки типа htmlcxx и после парсинга положить в структуру

HTML
5 лет назад
gwogo
Роман 
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Евгений
 
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Михаил
 
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