Программное обеспечение для получения выписок с сайта ЕГРН. Сайт: rosreestr.ru/ Результат: программа, которая обеспечивает получение выписок (документов) в формате .pdf Задачи: 1. обеспечить возможность вносить множество кадастровых номеров; ...
Парсинг на с++
есть данные в сети:
например http://space-weather.ru/api/ion/data/25601960.html
там по таблица html где разложены значения, это необходимо спарсить средствами с++, qt (до 5.10) или библиотеки типа htmlcxx и после парсинга положить в структуру
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