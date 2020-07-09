Scrapping с веб страницы (aspx), считать информацию из таблиц, всплывающего окна по клику. Код необходим на С# (консольное или forms ) т.к. это часть общего задания .
C++ Выгрузка данных в Гугл календарь
Нужно написать пример на С++ как выгрузить данные в Гугл Календарь
Выгружаться будет список пациентов клиники записанных на прием к врачу.
т.е. нужна функция типа
bool send_to_google(int nDoctor, string time, int nNorma, string szFIO)
где
int nDoctor - уникальный идентификатор доктора в клинике
string time - время записи на прием, например, "2020-07-10 11:00"
int nNorma - норма в минутах на приём, например, 120 минут
string szFIO - ФИО пациента
Выгружать данные буду я сам, мне главное объяснить что/куда отправлять.
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