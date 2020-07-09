C++ Выгрузка данных в Гугл календарь

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Нужно написать пример на С++ как выгрузить данные в Гугл Календарь

Выгружаться будет список пациентов клиники записанных на прием к врачу.

т.е. нужна функция типа

bool send_to_google(int nDoctor, string time, int nNorma, string szFIO)

где

int nDoctor - уникальный идентификатор доктора в клинике

string time - время записи на прием, например, "2020-07-10 11:00"

int nNorma - норма в минутах на приём, например, 120 минут

string szFIO - ФИО пациента

Выгружать данные буду я сам, мне главное объяснить что/куда отправлять.

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