есть данные в сети: например http://space-weather.ru/api/ion/data/25601960.html там по таблица html где разложены значения, это необходимо спарсить средствами с++, qt (до 5.10) или библиотеки типа htmlcxx и после парсинга положить в структуру
Программу- говорилку с заданным числом аудио, по кнопке
Нужно сделать программу, на любом языке программирования, желательно чтобы можно было запустить на windows7, windows10 ( исполняемый файл, или любой другой), со следующим функционалом:
Открываю программу, и заранее в настройках ( это может быть даже текстовый файл settinfs.txt- указываю число, например 5 ( тогда будет 5 аудиофайлов и через запятую название имя этого файла- например ПЕРВЫЙ ПОТОК), в этом случае, в отдельную папку audio кладу файлы с нумерацией audio1.mp3, audio2.mp3....audio5.mp3
и при запуске на экране у меня появляется например
ПЕРВЫЙ ПОТОК- и по нажатию пробела, первый аудио файл проигрывается...
потом когда нажимаю пробел снова- проигрывается второй файл, и так до бесконечности, после нажатия пробела когда проигрывается ПЯТЫЙ файл, то в следующий раз после нажатия пробела проигрывается дальше ПЕРВЫЙ файл и так далее ( то есть пока буду жать пробел- ЕДИНОЖДЫ проигрывается файл, при следующем нажатии пробела- идет дальше по кругу- так подробно описываю цикличность, чтобы не было недопониманий).
Ну и выход из программы когда захочу- нажатием обычного крестика или кнопки- выход:-) ( тот же ESC)
задание для начинающего программиста, можно даже на каком-нибудь delphi сделать,
или на java, лишь бы работало на windows, хотя кроссплатформенность не возбраняется.
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