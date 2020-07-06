Программу- говорилку с заданным числом аудио, по кнопке

Нужно сделать программу, на любом языке программирования, желательно чтобы можно было запустить на windows7, windows10 ( исполняемый файл, или любой другой), со следующим функционалом:

Открываю программу, и заранее в настройках ( это может быть даже текстовый файл settinfs.txt- указываю число, например 5 ( тогда будет 5 аудиофайлов и через запятую название имя этого файла- например ПЕРВЫЙ ПОТОК), в этом случае, в отдельную папку audio кладу файлы с нумерацией audio1.mp3, audio2.mp3....audio5.mp3

и при запуске на экране у меня появляется например

ПЕРВЫЙ ПОТОК- и по нажатию пробела, первый аудио файл проигрывается...

потом когда нажимаю пробел снова- проигрывается второй файл, и так до бесконечности, после нажатия пробела когда проигрывается ПЯТЫЙ файл, то в следующий раз после нажатия пробела проигрывается дальше ПЕРВЫЙ файл и так далее ( то есть пока буду жать пробел- ЕДИНОЖДЫ проигрывается файл, при следующем нажатии пробела- идет дальше по кругу- так подробно описываю цикличность, чтобы не было недопониманий).

Ну и выход из программы когда захочу- нажатием обычного крестика или кнопки- выход:-) ( тот же ESC)

задание для начинающего программиста, можно даже на каком-нибудь delphi сделать,

или на java, лишь бы работало на windows, хотя кроссплатформенность не возбраняется.

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