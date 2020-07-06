Выполнить несколько заданий на C#

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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  • Построить циклическое консольное приложение «Целочисленные типы». Приложение поочередно вводит с консоли значения целочисленных типов: sbyte, byte, short, ushort, int, uint, long, ulong. Вводу значения предшествует приглашение к вводу. После завершения ввода приложения выводит все введенные значения с указанием их типа. Проанализировать, что происходит при вводе значений, не соответствующих требуемому типу или выходящих за пределы интервала возможных значений типа.
  • Напишите три процедуры поиска (линейного, линейного с барьером, бинарного) для работы с классом int.
  • Вычислить с заданной точностью значение числа e, используя следующее разложение в ряд: (во вложении)

    Предварительно следует записать рекуррентное соотношение для текущего члена суммы. Минимизируйте время его вычисления в условных единицах. Сравните вычисленное значение e со стандартным значением E, возвращаемым классом Math. Для разных значений ε вычислите n – число членов суммы, требуемых для достижения заданной точности

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