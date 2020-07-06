Нужно сделать программу, на любом языке программирования, желательно чтобы можно было запустить на windows7, windows10 ( исполняемый файл, или любой другой), со следующим функционалом: Открываю программу, и заранее в настройках ( это ...
Выполнить несколько заданий на C#
- Построить циклическое консольное приложение «Целочисленные типы». Приложение поочередно вводит с консоли значения целочисленных типов: sbyte, byte, short, ushort, int, uint, long, ulong. Вводу значения предшествует приглашение к вводу. После завершения ввода приложения выводит все введенные значения с указанием их типа. Проанализировать, что происходит при вводе значений, не соответствующих требуемому типу или выходящих за пределы интервала возможных значений типа.
- Напишите три процедуры поиска (линейного, линейного с барьером, бинарного) для работы с классом int.
- Вычислить с заданной точностью значение числа e, используя следующее разложение в ряд: (во вложении)
Предварительно следует записать рекуррентное соотношение для текущего члена суммы. Минимизируйте время его вычисления в условных единицах. Сравните вычисленное значение e со стандартным значением E, возвращаемым классом Math. Для разных значений ε вычислите n – число членов суммы, требуемых для достижения заданной точности
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
есть данные в сети: например http://space-weather.ru/api/ion/data/25601960.html там по таблица html где разложены значения, это необходимо спарсить средствами с++, qt (до 5.10) или библиотеки типа htmlcxx и после парсинга положить в структуруЗакрыт5 лет назад
Программное обеспечение для получения выписок с сайта ЕГРН. Сайт: rosreestr.ru/ Результат: программа, которая обеспечивает получение выписок (документов) в формате .pdf Задачи: 1. обеспечить возможность вносить множество кадастровых номеров; ...Закрыт5 лет назад
Нужен телеграмм-бот парсер для поиска дешевых авиа-билетов. Сайт kiwi . com. Работа через их api. Подключаемся к аффилейту. По запросу пользователя парсим данные и показываем с партнерскими ссылками. Четкое ТЗ есть. СкинуПрикладное ПО11 заявокЗакрыт5 лет назад
Приложение должно читать из консоли введенные пользователем арифметические операции и выводить в консоль результат их выполнения. Требования: 1) Калькулятор умеет выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления с двумя числами: a + b, ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 лет назад
win 10 - сделать в ней принтер сетевым, не добавляется. связь через телеграм, дам доступ через тимПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 лет назад
1. Добавить возможность граба по ключевым словам. Чтобы софт забирал только те посты, где есть ключевые слова ( если есть возможность сделать - то еще и смайлики ) 1.1. Если есть такая возможность, то ...Закрыт5 лет назад
- $20
Мне нужна программа( речеовой синтезатор) способный имитировать любой голос (видео-пример https://www.youtube.com/watch?v=dKvJHzBXS4E ). Весь исходный материал/инструкции на яндекс диске ,обязательно изучите материал перед тем как начать работу. Обязательные навыки: Python. Все файлы ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте мне нужно взять исходники любого старого майнера и переписать в нем: 1) Гуи полностью переделать чтобы видно было что это уникальный софт. Возможно даже добавить картинку на задний план 2) Чтобы на ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
Есть небольшая программка созданная на C++ qtcreator 5.15. Необходимо Пере собрать её под raspberry.Закрыт5 лет назад