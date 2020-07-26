Построить циклическое консольное приложение «Целочисленные типы». Приложение поочередно вводит с консоли значения целочисленных типов: sbyte, byte, short, ushort, int, uint, long, ulong. Вводу значения предшествует приглашение к вводу. После завершения ввода приложения выводит все введенные ...
Бот ВКонтакте. С его помощью пользователи ставят оценки фильмам.
Пользователь подписывается на группу и присылает сообщение боту.
Пользователь (по vk_id) добавляется в БД. БД представляет собой таблицу, где столбцы – film_id, строки – vk_id. На пересечении -
оценка, выставленная конкретным пользователем конкретному фильму.
Бот присылает информацию о первом фильме из списка фильмов для оценки (название, год выпуска… + выводит фото постера). Далее в
сообщении бот присылает клавиатуру из шести кнопок, пронумерованых от 0
до 5.
Если пользователь нажимает кнопки с 1 по 5, то оценка для фильма записывается в БД и пользователю предлагается оценить следующий фильм.
Если пользователь нажимает кнопку 0, то в БД ничего не записывается и пользователю предлагается оценить следующий фильм.
В конце это должна быть рекомендательная система, которая, на основе оценок пользователя фильмам ищет пользователя со схожими
предпочтениями. Предполагаем, что если фильм понравился одному из них,
то понравиться и другому. И рекомендуем этот фильм. Или пользователь сам
спрашивает понравится ли ему тот или иной фильм, а система выдаст
предположительную оценку фильма этим пользователем.
В приложенном файле более подробное ТЗ.
Выбранный исполнитель
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