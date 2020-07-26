Бот ВКонтакте. С его помощью пользователи ставят оценки фильмам.

Пользователь подписывается на группу и присылает сообщение боту.

Пользователь (по vk_id) добавляется в БД. БД представляет собой таблицу, где столбцы – film_id, строки – vk_id. На пересечении -

оценка, выставленная конкретным пользователем конкретному фильму.

Бот присылает информацию о первом фильме из списка фильмов для оценки (название, год выпуска… + выводит фото постера). Далее в

сообщении бот присылает клавиатуру из шести кнопок, пронумерованых от 0

до 5.

Если пользователь нажимает кнопки с 1 по 5, то оценка для фильма записывается в БД и пользователю предлагается оценить следующий фильм.

Если пользователь нажимает кнопку 0, то в БД ничего не записывается и пользователю предлагается оценить следующий фильм.

В конце это должна быть рекомендательная система, которая, на основе оценок пользователя фильмам ищет пользователя со схожими

предпочтениями. Предполагаем, что если фильм понравился одному из них,

то понравиться и другому. И рекомендуем этот фильм. Или пользователь сам

спрашивает понравится ли ему тот или иной фильм, а система выдаст

предположительную оценку фильма этим пользователем.

В приложенном файле более подробное ТЗ.