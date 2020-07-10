Распознать фото на основе opencv С++

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Закрыт3 заявки1282 просмотра

основная суть задачи в том чтобы разработать простейшую программу для cli linux, которая будет распознавать человека по фото из базы фотографий(пока просто в папке) на основе opencv

программа на C++

LinuxOpenCV
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