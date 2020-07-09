Необходима программа для МТ5, по переносу отложенных ордеров Sell limit (Buy limit) через торговую сесию (не форекс). Кратко, брокер в конце тогового дня удаляет все отложенные ордера, необходимо их запомнить (скопировать) и например в указаное ...
Необходимо доработать мобильное приложение АНДРОИД
Есть исходный код
Есть ТЗ
А так же дизайн
Оплачивать готов поэтапно, без предоплат. Можно разбить хоть на 10 маленьких этапов, как вам удобнее.
Задача срочная. Пишите у кого есть реальный опыт. Бюджет обсуждаем
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