Необходимо доработать мобильное приложение АНДРОИД

Есть исходный код

Есть ТЗ

А так же дизайн

Оплачивать готов поэтапно, без предоплат. Можно разбить хоть на 10 маленьких этапов, как вам удобнее.

Задача срочная. Пишите у кого есть реальный опыт. Бюджет обсуждаем