Нужна консультация тех. специалиста по подключению Актив Юзерс/Автопил

Суть: мы готовим запуск марафона в ВК.

1) Необходимо автоматически начислять участникам баллы за активности, чтобы затем учесть их в качестве скидки при покупке основного курса.

2) Ссылка на лэндинг с продажей (и соответственно, с формой заказа и оплаты) - предполагается, будет идти из Бизона (с продающего вебинара) и из рассылки марафона в ВК (для тех, кто не заказал/не оплатил).

Задача: как сделать так, чтобы при заказе на лэндинге автоматически подтягивались бонусные баллы (формировалась скидка)?

Нам нужна тех. консультация по решению этих задач. Затем - обговорим возможность вашего участия в проекте для проведения этих работ.

Ждем ваши пожелания по стоимости консультации.

P.S. Прошу откликаться только тех, кто имеет практический опыт в решении подобных задач. Спасибо.