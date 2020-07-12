Окно Windows с возможностью обновления регионов с высокой частотой

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Закрыт1 заявка453 просмотра

Доброго времени суток!

Требуется окно с возможностью частого обновления регионов на нем.

Окно должно инициализироваться ссылкой на массив и его размером х*у, этот же размер соответствует размеру окна.

Свой UI-поток создавать не нужно, а должен быть метод Run, который использует взывающий поток для отрисовки окна.

Starvation не критичен.

Должен быть метод обновления региона, который принимает 4 инта - координаты левого верхнего угла и размер региона.

Для вызова метода обновления региона из других потоков метод Run должен принимать ссылку на колбек, который вызывается на UI-потоке.

Желательна обертка на C#, но если это проблематично, то могу сделать и я.

Предполагаемое использование:

1. Создаю поток.

2. Создаю массив.

3. Инициализирую окно.

4. Вызываю метод Run.

5. Из другого потока обновляю некоторые значения массива.

6. Из колбека вызываю обновление региона, который захватывает обновленные в массиве значения. Переход на 5 пункт.

Главное требование к окну - способность стабильно для размера 3000*1000 выполнить 3000 обновлений 1*1000(т.е. обновить последовательно все колонки) в секунду, поэтому для меня видится невозможным использовать SendMessage/PostMessage и приемлемо наличие starvation. В данный момент имеется прототип на C#, который стабильно может обновлять всего лишь 200 колонок в секунду.

5 лет назад
guest_15945608341395
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Сергей
 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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5 лет назад

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