Много парсеров на с#

Нужны парсеры на C#.

Должен уметь эмулировать окно хрома, логинится в этом окне(заполнение логина, пароля, возможно генерация 2FA с открытого ключа)

парсинг с json/ajax динамических данных, бывает с вебсокета и отправка мне в апи через post.

Есть готовые подобные исходники, которые можно просто переделать.

Парсеров нужно много, пишите цену за 1 парсер.