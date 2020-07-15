Excell VBA

Нужно реализовать для MS excell следующий функционал - есть несколько столбцов с датами, в последнем столбце нужно проверить все даты и в случае если одна из дат попадает в промежуток от сейчас до + 7 дней - отобразить ее (если несколько дат то отобразить ближайшую) в проитвном случае не отображать ничего.