Excell VBA

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Завершен3 заявки597 просмотров

Нужно реализовать для MS excell следующий функционал - есть несколько столбцов с датами, в последнем столбце нужно проверить все даты и в случае если одна из дат попадает в промежуток от сейчас до + 7 дней - отобразить ее (если несколько дат то отобразить ближайшую) в проитвном случае не отображать ничего.

VBA
5 лет назад
paliy
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Выбранный исполнитель

ed_come
Эдуард 
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Андрей
 
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ed_come
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