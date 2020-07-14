Нужно написать парсер

Есть не сложный лаунчер для запуска игры, написанный в 2014 году. Не пользовался им 5 лет. Сейчас запускаю выдает ошибку. Нужно разобраться и устранить ошибку. Учитывая, что лаунчер не большой и кода не много, предполагаю, ...