Нужно написать парсер

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Закрыт21 заявка779 просмотров

Нужно написать парсер

Техническое задание предоставлю исполнителю 

5 лет назад
Able2Know
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