Сделать маркетплейс на шаблоне OC

Веб-программированиеЗавершен4 заявки176 просмотров
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нужно настроить и доработать

ТЗ прикрепили

Работа считается сделанной только при полном выполнении ТЗ

5 лет назад
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв
Выбранный исполнитель
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
38 минут назад
5 лет назад
$130
7 дней
Отличная работа! Алексей, сделал даже больше чем по ТЗ
Хороший заказчик, понятное задание, всегда связи, оплата сразу, рекомендую!
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