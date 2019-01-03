Улучшить скорость загрузки сайта на WP

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка140 просмотров
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Есть сайт https://svc-shop.kz/ и несколько его клонов (другой бренд, другой регион), все на одном VPS сервере ( в ближайшее время переедет на VDS в связи с VE manager, который больше не выпускает обновы. 

Сайт сделан на WP, шаб porto, с точки зрения рекомендаций по WP установлены и настроены плагины, по кешированию,  CDN, для сжатия изображений и т.д., список плагинов могу предоставить. 

Но gtmetrix.com неутомимо продолжает говорить о проблемах, да и клиенты жалуются на медленную скорость загрузки сайта. 

Задача - улучшить скорость загрузки сайта, сократив ее до менее 3 сек.

5 лет назад
smartwebstudio
Юрий 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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