Нужно создать свою платежку для одностраничника

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки104 просмотра
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Нужна настройка платежей как с электронных кошельков так и с банковских карт на одностраничнике, раньше стояла платежка от Яндекса, сейчас она не работает. 

Пример платежки могу скинуть в личку.

5 лет назад
vladimirvisit
Владимир 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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