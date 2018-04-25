Обеспечение безопасности сервера и сайта

Добавлена
6 лет назад
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Работа по обеспечению безопасности сервера включает следующие этапы:

  • Анализ существующей ИТ-инфраструктуры и требований к системе безопасности;
  • Выявление уязвимых мест;
  • Разработка плана мероприятий для повышения безопасности серверов до необходимого уровня;
  • Выполнение работ согласно плану;
  • Контроль и сопровождение ИТ-безопасности.
Мы проводим следующие работы по обеспечению защиты сервера и сайта:

  • установка обновлений и патчей
  • установка и настройка антивируса
  • установка и конфигурация фаервола
  • защита от ddos
  • защита данных (шифрование и т.п. )
  • конфигурирование защищённых каналов (vpn ipsec ит.д.)
  • поиск и устранение бэкдоров на сайте, а так же вирусов
  • антиспам и настройка dkim и spf
  • обновление cms и очистка кода сайта