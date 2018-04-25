Обеспечение безопасности сервера и сайта

Работа по обеспечению безопасности сервера включает следующие этапы:

Анализ существующей ИТ-инфраструктуры и требований к системе безопасности;

Выявление уязвимых мест;

Разработка плана мероприятий для повышения безопасности серверов до необходимого уровня;

Выполнение работ согласно плану;

Контроль и сопровождение ИТ-безопасности.

Мы проводим следующие работы по обеспечению защиты сервера и сайта: