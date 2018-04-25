Обеспечение безопасности сервера и сайта
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6 лет назад
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Работа по обеспечению безопасности сервера включает следующие этапы:
- Анализ существующей ИТ-инфраструктуры и требований к системе безопасности;
- Выявление уязвимых мест;
- Разработка плана мероприятий для повышения безопасности серверов до необходимого уровня;
- Выполнение работ согласно плану;
- Контроль и сопровождение ИТ-безопасности.
- установка обновлений и патчей
- установка и настройка антивируса
- установка и конфигурация фаервола
- защита от ddos
- защита данных (шифрование и т.п. )
- конфигурирование защищённых каналов (vpn ipsec ит.д.)
- поиск и устранение бэкдоров на сайте, а так же вирусов
- антиспам и настройка dkim и spf
- обновление cms и очистка кода сайта