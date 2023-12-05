Ищу разработчика на постоянку. Требуется iOS Webview приложение с настроенной клоакой. В мобильную игру (которую я предоставлю) нужно вшить модуль WebView на конкретный сайт. Основные требования: 1. Должен быть чистый и уникальный ...
Справочник сортов 600 строк, для начала Exel, быстро и дёшево.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне требуется мобильное приложение для размещения в Гугл плей платная и бесплатная версия.
Это каталог сортов с фото, 600 позиций (строк).
Первая десятка самых популярных
Вторая
Первые сорок
Все
Фото, описание сорта кратко, ссылки на сторонние ресурсы.
Английская версия.
Продавец, его координаты.
Массив данных у меня собран в виде таблицы Эксель.
Слева сверху вниз перечень сортов 600 строк, вверху слева направо 100 колонок, в верхней ячейке данные продавца, в остальных цена товара, его наличие.
Это собранные за 10 лет данные по Беларуси по винограду, они экстраполируются на Украину и Россию, товар один и тот же, интересны для Польши и Европы.
Далее почта товар не довезёт) вовремя, черенок засохнет.
Отправка черенков только ноябрь-март.
Бесплатная версия: список сортов с описанием (ссылки на сайты, список ссылок: интернет, Ютуб)
Платная: добавлено ранжирование (первая десятка, вторая, сороковка), плюс е-мейл и телефон продавца, плюс наличие сорта, его цена по состоянию на такую то дату.
Жду предложений: цена, срок.
Желательно чтобы наполнение сделал я сам, рутинную работу, описание сортов.
Должна остаться возможность редактирования данных в последующем.
Английская версия: перевод текста базового описания сорта, только это кратко.
Оплата по факту выполненной работы.
Предоплаты не будет.
Возможно не приложение Гугл а просто таблица, страница HTML , сайт.
Вид массива может быть любым который я смогу продать и содержит сорта, фото, данные продавца, наличие товара, цена, условия отправки. Наполнение моё. Нужен шаблон, хороший Excel в крайнем случае, интерактивный. Заготовка есть.
Начните предложение своих услуг с таблицы Excel. К весне товар уже должен быть в работе.
Товар это интерактивная база данных сортов и продавцов для виноградарей и любителей, таблица 600х100 с фото и ссылками, сортировка.
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