Справочник сортов 600 строк, для начала Exel, быстро и дёшево.

Мобильные приложенияОткрыт2 заявки99 просмотров
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Мне требуется мобильное приложение для размещения в Гугл плей платная и бесплатная версия.

Это каталог сортов с фото, 600 позиций (строк).

Первая десятка самых популярных

Вторая

Первые сорок

Все

Фото, описание сорта кратко, ссылки на сторонние ресурсы.

Английская версия.

Продавец, его координаты.

Массив данных у меня собран в виде таблицы Эксель.

Слева сверху вниз перечень сортов 600 строк, вверху слева направо 100 колонок, в верхней ячейке данные продавца, в остальных цена товара, его наличие.

Это собранные за 10 лет данные по Беларуси по винограду, они экстраполируются на Украину и Россию, товар один и тот же, интересны для Польши и Европы.

Далее почта товар не довезёт) вовремя, черенок засохнет.

Отправка черенков только ноябрь-март.

Бесплатная версия: список сортов с описанием (ссылки на сайты, список ссылок: интернет, Ютуб)

Платная: добавлено ранжирование (первая десятка, вторая, сороковка), плюс е-мейл и телефон продавца, плюс наличие сорта, его цена по состоянию на такую то дату.

Жду предложений: цена, срок.

Желательно чтобы наполнение сделал я сам, рутинную работу, описание сортов.

Должна остаться возможность редактирования данных в последующем.

Английская версия: перевод текста базового описания сорта, только это кратко.

Оплата по факту выполненной работы.

Предоплаты не будет.

Возможно не приложение Гугл а просто таблица, страница HTML , сайт.

Вид массива может быть любым который я смогу продать и содержит сорта, фото, данные продавца, наличие товара, цена, условия отправки. Наполнение моё. Нужен шаблон, хороший Excel в крайнем случае, интерактивный. Заготовка есть.

Начните предложение своих услуг с таблицы Excel. К весне товар уже должен быть в работе.

Товар это интерактивная база данных сортов и продавцов для виноградарей и любителей, таблица 600х100 с фото и ссылками, сортировка.

13 дней назад
Анатолий
44 годаБеларусь
2 года в сервисе
Был
13 дней назад
5 отзывов
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Денис
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Алексей
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13 дней назад
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