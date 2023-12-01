Автоскип телеграм апи андроид

$5
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Скрипт или приложение чтобы автоскипать анкеты в дайвинчике в телеграме под андроид

Мне нужно чтобы (пусть будет бот), следил за тем, какие анкеты я скипнул, записывал куда то уникальный идентификатор анкеты(если такой вообще есть) и в будущем скипал всегда эту анкету

Бюджет 5$

16 дней назад
Вигро
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