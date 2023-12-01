Автоскип телеграм апи андроид

Скрипт или приложение чтобы автоскипать анкеты в дайвинчике в телеграме под андроид

Мне нужно чтобы (пусть будет бот), следил за тем, какие анкеты я скипнул, записывал куда то уникальный идентификатор анкеты(если такой вообще есть) и в будущем скипал всегда эту анкету

Бюджет 5$