Разработать мобильное приложение Android

Мобильные приложенияОткрыт4 заявки122 просмотра
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Делегирование задачи: Есть проект - необходимо мобильное приложение Android, чтобы с помощью него можно было проверить безопасность своего устройства на проникаемость и открытость телефона. Для этого необходима возможность удалённого соединения с устройством через ADB по TCP. Но возникла проблема, что такое возможно только через USB или с root-правами, но в любом случае только подключаясь к одной сети Wi-Fi(локально).

На форумах пишут:

  • "Это возможно, но работает не так, как вы хотите. Используйте устройство Android 11 и выполните сопряжение по Wi-Fi. Это то, что поддерживается по умолчанию. Не уверен, ограничено ли оно локальным Wi-Fi. Обычно самая большая проблема заключается в том, что вам требуется прямое TCP-соединение с устройством в качестве сервера, что невозможно за шлюзами NAT (с помощью маршрутизаторов WiFi или, например, шлюзов NAT операторского класса)."

  • "Это полностью зависит от используемого вами устройства, некоторые даже поддерживают ethernet-адаптеры, поэтому adb никоим образом не ограничен Wi-Fi."

  • "Через внешний IP Андроид скорее всего к себе не пустит, но если организовать VPN подключение - то думаю должно получиться"

ТЗ:
1. Удаленное открытие и закрытие TCP портов
2. Чтения пуш уведомлений
3. Админку к всему этому.

Админка:
1. Отображение списка устройств, на котором установлен апк файл.
Информация которая должна отображаться:
- Id в системе,
- дата добавления,
- версия андроид,
- модель устройства
- страна,
- ip адрес,
- статус устройства онлайн/оффлайн.

2. Отображение пуш уведомлений с потоком в реальном времени со всех устройств (как лента пушей), возле каждого пуша должен быть ID, при клике на ID должно открывать мини профиль устройств со всеми его пушами, а так же кнопкой открыть/закрыть TCP порт, кнопка очистить пуши.

3. Настройка админки
- Автоматическое открытие TCP порта при установке: выкл/вкл
- билд апк файла

*Оставляя отклик, напишите вначале ответ на пример: 23+21 (для фильтрации ботов)

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