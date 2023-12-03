Разработать мобильное приложение Android

Делегирование задачи: Есть проект - необходимо мобильное приложение Android, чтобы с помощью него можно было проверить безопасность своего устройства на проникаемость и открытость телефона. Для этого необходима возможность удалённого соединения с устройством через ADB по TCP. Но возникла проблема, что такое возможно только через USB или с root-правами, но в любом случае только подключаясь к одной сети Wi-Fi(локально).



На форумах пишут:



"Это возможно, но работает не так, как вы хотите. Используйте устройство Android 11 и выполните сопряжение по Wi-Fi. Это то, что поддерживается по умолчанию. Не уверен, ограничено ли оно локальным Wi-Fi. Обычно самая большая проблема заключается в том, что вам требуется прямое TCP-соединение с устройством в качестве сервера, что невозможно за шлюзами NAT (с помощью маршрутизаторов WiFi или, например, шлюзов NAT операторского класса). "

"Это полностью зависит от используемого вами устройства, некоторые даже поддерживают ethernet-адаптеры, поэтому adb никоим образом не ограничен Wi-Fi. "

"Через внешний IP Андроид скорее всего к себе не пустит, но если организовать VPN подключение - то думаю должно получиться"

ТЗ:

1. Удаленное открытие и закрытие TCP портов

2. Чтения пуш уведомлений

3. Админку к всему этому.



Админка:

1. Отображение списка устройств, на котором установлен апк файл.

Информация которая должна отображаться:

- Id в системе,

- дата добавления,

- версия андроид,

- модель устройства

- страна,

- ip адрес,

- статус устройства онлайн/оффлайн.



2. Отображение пуш уведомлений с потоком в реальном времени со всех устройств (как лента пушей), возле каждого пуша должен быть ID, при клике на ID должно открывать мини профиль устройств со всеми его пушами, а так же кнопкой открыть/закрыть TCP порт, кнопка очистить пуши.



3. Настройка админки

- Автоматическое открытие TCP порта при установке: выкл/вкл

- билд апк файла



*Оставляя отклик, напишите вначале ответ на пример: 23+21 (для фильтрации ботов)