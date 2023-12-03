Разработать мобильное приложение Android

Нужно автоматизировать залив контента в тикток на айфоне, то есть эмулировать нажатия пользователя. Контент по апи получать и можно через галерею брать. Вроде с джейлбрейком или чем-нибудь подобным можно такое сделать, то есть проблема именно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Делегирование задачи: Есть проект - необходимо мобильное приложение Android, чтобы с помощью него можно было проверить безопасность своего устройства на проникаемость и открытость телефона. Для этого необходима возможность удалённого соединения с устройством через ADB по TCP. Но возникла проблема, что такое возможно только через USB или с root-правами, но в любом случае только подключаясь к одной сети Wi-Fi(локально).
На форумах пишут:
"Это возможно, но работает не так, как вы хотите. Используйте устройство Android 11 и выполните сопряжение по Wi-Fi. Это то, что поддерживается по умолчанию. Не уверен, ограничено ли оно локальным Wi-Fi. Обычно самая большая проблема заключается в том, что вам требуется прямое TCP-соединение с устройством в качестве сервера, что невозможно за шлюзами NAT (с помощью маршрутизаторов WiFi или, например, шлюзов NAT операторского класса)."
"Это полностью зависит от используемого вами устройства, некоторые даже поддерживают ethernet-адаптеры, поэтому adb никоим образом не ограничен Wi-Fi."
"Через внешний IP Андроид скорее всего к себе не пустит, но если организовать VPN подключение - то думаю должно получиться"
ТЗ:
1. Удаленное открытие и закрытие TCP портов
2. Чтения пуш уведомлений
3. Админку к всему этому.
Админка:
1. Отображение списка устройств, на котором установлен апк файл.
Информация которая должна отображаться:
- Id в системе,
- дата добавления,
- версия андроид,
- модель устройства
- страна,
- ip адрес,
- статус устройства онлайн/оффлайн.
2. Отображение пуш уведомлений с потоком в реальном времени со всех устройств (как лента пушей), возле каждого пуша должен быть ID, при клике на ID должно открывать мини профиль устройств со всеми его пушами, а так же кнопкой открыть/закрыть TCP порт, кнопка очистить пуши.
3. Настройка админки
- Автоматическое открытие TCP порта при установке: выкл/вкл
- билд апк файла
*Оставляя отклик, напишите вначале ответ на пример: 23+21 (для фильтрации ботов)
- Похожие заказы
- Мобильные приложения2 заявкиОткрыт15 дней назад
Мы ищем опытного фрилансера для создания мобильного приложения, предназначенного для упрощения процесса заказа и доставки сбалансированного питания. Наше приложение будет предоставлять клиентам возможность выбора из пяти базовых рационов и пяти-шесть блюд на каждый день, а ...Мобильные приложения6 заявокОткрыт16 дней назад
- $5
Скрипт или приложение чтобы автоскипать анкеты в дайвинчике в телеграме под андроид Мне нужно чтобы (пусть будет бот), следил за тем, какие анкеты я скипнул, записывал куда то уникальный идентификатор анкеты(если такой ...Мобильные приложения2 заявкиОткрыт16 дней назад
Требуется сделать WebView приложение под Android. Функционал приложения: 1. Вывод сайта 2. При открытии приложения можно добавить загрузочный экран Иконку к приложению я предоставлю.Мобильные приложения8 заявокОткрыт16 дней назад
- $500
Если у вас есть учетные записи разработчиков Google Play, которые были зарегистрированы более 3 месяцев назад и на которых уже размещено как минимум 2 приложения, мы заинтересованы в аренде или покупке вашей учетной записи. ...Мобильные приложения3 заявкиОткрыт17 дней назад
Нужно разработать мобильное приложение – лаунчер SA:MP Mobile, на примере других мобильных лаунчеров SAMP. Можно по шаблону (если вы найдете), но он должен быть с уникальными элементами. Он будет содержать: панель новостей (вверху), кнопку запуска ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт14 дней назад
У нас проблема арендное мобильной игры Нужно зарендерить в формате для плеймаркета .и обязательно что бы было android api lvl33 Если вы точно поможете тогда пишитеМобильные приложениянет заявокОткрыт17 дней назад
Нужна помощь в настройке бесконтрольного доступа к программе Энидеск То есть: - Телефон заблокирован - и нужно его удаленно разблокировать и управлять курсором Вся загвоздка встала в том что Андроид выдает уведомление, которое нужно ...Мобильные приложениянет заявокЗакрытдень назад
Требуется сделать WebView приложение под Windows. Функционал приложения: [list][*]Вывод сайта[*]Фиксированое разрешение приложение[*]без возможности сделать на весь экран или растянуть побольше[/list]Мобильные приложения1 исполнительЗавершен17 дней назад
Создание приложения на Kotlin (Jetpack Compose) до 7 декабря (6-е крайний срок). Сделать 4 задачи. Задачи и условия их создания в прикрепленном документеМобильные приложения4 заявкиОткрыт19 дней назад