Разработать мобильное приложение iOS для эмуляции жестов в тикток

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Нужно автоматизировать залив контента в тикток на айфоне, то есть эмулировать нажатия пользователя. Контент по апи получать и можно через галерею брать. Вроде с джейлбрейком или чем-нибудь подобным можно такое сделать, то есть проблема именно в эмулировании жестов, к сожалению, мы с этим не работали

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iOS
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