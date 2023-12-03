Разработать мобильное приложение iOS для эмуляции жестов в тикток

Нужно автоматизировать залив контента в тикток на айфоне, то есть эмулировать нажатия пользователя. Контент по апи получать и можно через галерею брать. Вроде с джейлбрейком или чем-нибудь подобным можно такое сделать, то есть проблема именно в эмулировании жестов, к сожалению, мы с этим не работали



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