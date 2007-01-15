Risoftol

Ярослав Августов Risoftol

 
18 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад

Risoftol Studio - студия разработки, предоставляющая весь спектр услуг создания ПО: от создания простых чат ботов до высоконагруженных сайтов и приложений, от задумки до публикации в сторы. С помощью современных технологий(в том числе искусвенного интелекта) и создания разных IT решений, мы помагаем выйти бизнесу на новый уровень, за счёт повышения лояльности к бренду, увеличения аудитории, оптимизации расходов

Ещё мы:

  • 1. Стали победителями премии "Золотое копьё" в номинации "Разработчик года 2023"

  • 2. Предоставляем гарантию на создаваемый продукт/оказываемую услугу

  • 3. Предоставляем 2 бесплатных пакета правок

  • 4. Сами прогназируем логику работы проекта и находим лучшее решение

Более подробно про нас, наши сильные качества, услуги, отзывы вы можете узнать на нашем сайте: https://risoftol.ru

Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
$5/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга