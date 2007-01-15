Risoftol Studio - студия разработки, предоставляющая весь спектр услуг создания ПО: от создания простых чат ботов до высоконагруженных сайтов и приложений, от задумки до публикации в сторы. С помощью современных технологий(в том числе искусвенного интелекта) и создания разных IT решений, мы помагаем выйти бизнесу на новый уровень, за счёт повышения лояльности к бренду, увеличения аудитории, оптимизации расходов

Ещё мы:

1. Стали победителями премии "Золотое копьё" в номинации "Разработчик года 2023"

2. Предоставляем гарантию на создаваемый продукт/оказываемую услугу

3. Предоставляем 2 бесплатных пакета правок

4. Сами прогназируем логику работы проекта и находим лучшее решение

Более подробно про нас, наши сильные качества, услуги, отзывы вы можете узнать на нашем сайте: https://risoftol.ru