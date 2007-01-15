Chessy - интерактивное шахматное приложение
Мобильные приложения
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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Chessy - мобильное приложение, призванное привлечить интерес новых в шахматах людей и поддержать его у тех, которые уже давно "в игре"
С его помощью вы сможете заказать необходимые вещи шахматной тематики, такие как: бумажные пособия, шахматные доски или читать и слушать в электронном формате доступные в приложении материалы
Можете смотреть записи важных событий в мире шахмат и даже самостоятельно обучаться игре, проходя большое количество доступных задачек