Chessy - интерактивное шахматное приложение

Chessy - мобильное приложение, призванное привлечить интерес новых в шахматах людей и поддержать его у тех, которые уже давно "в игре"

С его помощью вы сможете заказать необходимые вещи шахматной тематики, такие как: бумажные пособия, шахматные доски или читать и слушать в электронном формате доступные в приложении материалы

Можете смотреть записи важных событий в мире шахмат и даже самостоятельно обучаться игре, проходя большое количество доступных задачек