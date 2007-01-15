SportBot - бот WhatsApp
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SportBot (WhatsApp), бот, созданный эксклюзивно для спортивного клуба в целях оптимизации взаимодействия с участниками группы ?
? Админ панель:
1. Добавление уведомлений, где можно выбрать точное время публикации, выбрать дни недели, по которым будет приходить уведомления, написать какой текст будет публиковаться.
2. Просмотр уже созданных уведомлений и их удаление
3. Бот оповещает админа о новых сообщениях пользователей, присылая сам текст сообщения и номер отправителя, с которым сразу же можно связаться
? Взаимодействие с пользователями:
1. Когда ему пишут, бот отвечает пользователю, что он пока что не может ответить конструктивно и передаёт сообщение админу.
? Автономия бота:
1. Бот в нужную минуту отправляет заготовленные ранее сообщения в групповой чат, доступ к которому он получает благодаря отловке сообщения из этой группы от любого лица.
SportBot в WhatsApp: +7 996 471-09-61
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