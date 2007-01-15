SportBot - бот WhatsApp

SportBot (WhatsApp), бот, созданный эксклюзивно для спортивного клуба в целях оптимизации взаимодействия с участниками группы ?

? Админ панель:

1. Добавление уведомлений, где можно выбрать точное время публикации, выбрать дни недели, по которым будет приходить уведомления, написать какой текст будет публиковаться.

2. Просмотр уже созданных уведомлений и их удаление

3. Бот оповещает админа о новых сообщениях пользователей, присылая сам текст сообщения и номер отправителя, с которым сразу же можно связаться

? Взаимодействие с пользователями:

1. Когда ему пишут, бот отвечает пользователю, что он пока что не может ответить конструктивно и передаёт сообщение админу.

? Автономия бота:

1. Бот в нужную минуту отправляет заготовленные ранее сообщения в групповой чат, доступ к которому он получает благодаря отловке сообщения из этой группы от любого лица.

SportBot в WhatsApp: +7 996 471-09-61

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