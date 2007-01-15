RiBank - приложение по учёту финансов

*Абсолютно все процессы разработки, включая дизайн, программирование, прототипирование, тестирование и многое другое реализовано лично мной.

RiBank - удобное приложение в стиле минимализм по учету финансов. Доходы и расходы удобно структуризированы и показываются на выбор или в форме графика, или в форме списка, есть возможность выбрать отсчетный период. Также вы можете добавлять собсвенные категории и подкатегории, выбирать из предложенного списка или загружать свои иконки, что дает максимальную персонализацию, и быть всегда в курсе своих счетов, благодаря автоматической синзронизации с банками по защищённому соединению. Ко всему прочему, в приложении реализована собсвенная соц. сеть, которая подбирает для вас рекомендации в виде советов, цитат, мемов и разных историй.

Этапы:

1. Изучение проекта и будущей концепции(Подготовительный этап)

2. Разработка дизайна

3. Разработка Android приложения на платформе .NET (Xamarin)

На данный момент разработка проекта временно приостановлена из-за смены приоритета и меняющихся жизненных обстоятельств. Все что на данный момента сделано рад сейчас представить здесь)