Примитивное iOS Webview приложение

Делегирование задачи: Есть проект - необходимо мобильное приложение Android, чтобы с помощью него можно было проверить безопасность своего устройства на проникаемость и открытость телефона. Для этого необходима возможность удалённого соединения с устройством через ADB по ...
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Ищу разработчика на постоянку.
Требуется iOS Webview приложение с настроенной клоакой. В мобильную игру (которую я предоставлю) нужно вшить модуль WebView на конкретный сайт.
Основные требования:
1. Должен быть чистый и уникальный код, шаблон.
2. Должна быть хороша настроена клоака, чтобы модераторы видели только игру, а юзеры - webview сайт. (Либо же чтобы клоака срабатывала только если человек скачивает положение по ссылке,deeplink)
3. Должны быть встроенные SDK: Firebase, Facebook.
4. Webview должен полностью повторять функционал сайта, как если бы пользователь сидел через мобильный браузер.
5. Необходимо передать панель управления, в первом обновлении запустить банальную html игру, во втором загрузить ссылку на сайт, которую я скину.
Все детали и условия обсуждаются.
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