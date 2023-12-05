Примитивное iOS Webview приложение

Ищу разработчика на постоянку.

Требуется iOS Webview приложение с настроенной клоакой. В мобильную игру (которую я предоставлю) нужно вшить модуль WebView на конкретный сайт.

Основные требования:

1. Должен быть чистый и уникальный код, шаблон.

2. Должна быть хороша настроена клоака, чтобы модераторы видели только игру, а юзеры - webview сайт. (Либо же чтобы клоака срабатывала только если человек скачивает положение по ссылке,deeplink)

3. Должны быть встроенные SDK: Firebase, Facebook.

4. Webview должен полностью повторять функционал сайта, как если бы пользователь сидел через мобильный браузер.

5. Необходимо передать панель управления, в первом обновлении запустить банальную html игру, во втором загрузить ссылку на сайт, которую я скину.

Все детали и условия обсуждаются.