Перенос данных из Excel в 1С

Из Excel-таблицы Отчет комиссионера, получаемой выгрузкой из кабинета OZON, заполнить документ Отчет Комиссионера в УТ 10.3 (платформа 8.1) путем поиска документов отгрузки по их идентификаторам и сверки номенклатуры их содержимого с информацией в Excel-файле. Заполнить поля цен по заданной формуле. В ТЧ документов отгрузки поставить булевый признак сверки. Отловить все возможные коллизии (документ не найден, содержимое документа не бьется с фалом выгрузки, признак сверки уже установлен, различаются цены и т.д.). Реализовать через внешнюю обработку заполнения табличных частей. Признак сверки реализовать в основной конфигурации. Дополнить обработку внешним отчетом по несверенным с выгрузкой отгрузкам.